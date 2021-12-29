Фигурное катание 2021—2022: участники, победы, предстоящие соревнования

Уходящий год принёс много наград в фигурном катании. Российские спортсмены одержали уверенную победу в командном зачёте на чемпионате мира, с отличными результатами закончили этапы Гран-при. Передачи по фигурному катанию пользовались неизменным успехом у зрителей. Вспомним то, что было. Расскажем последние новости фигурного катания — 2021. Поговорим о том, что ещё ждет спортсменов в наступающем году.

Фигурное катание-2021 сегодня

Зима — время основных событий в этом виде спорта. Уже закончился чемпионат России в Северной столице. Номинации: танцы на льду, одиночное и парное катание. По итогам распределено 12 путёвок команды ОКР.

Какие изменения в программе фигурного катания — 2021 сегодня? В последнем месяце года должен был пройти финал серии Гран-при в Японии. Но из-за пандемии его отменили и перенесли на конец сезона. Спортсмены потеряли замечательную возможность потренироваться перед Олимпиадой.

Ещё одна утрата для фигурного катания в 2021 — 2022 годах связана с ухудшением ситуации в Хорватии в связи с пандемией. После долгих раздумий чемпионат Европы перенесли. В наступающем году его будут проводить с 10 по 16 января в Эстонии. Будем надеяться, что проблем с его организацией не возникнет.

Главным событием для фигурного катания России 2021 — 2022 годов являются предстоящие Олимпийские игры в Китае. Уже 4 февраля наши спортсмены выступят в командном турнире. Соревнования в различных номинациях продлятся по 19 февраля и закончатся на следующий день грандиозным шоу. Выступят лучшие фигуристы мира.

Участники фигурного катания 2021

Самые актуальные вопросы — кто и как выступает в чемпионате России, который прошёл в Северной столице нашей страны. Напомним, что важным критерием отбора спортсменов было количество баллов, полученных на Кубке России. Учитывались и достижения на Гран-при. Поговорим об участниках фигурного катания — 2021.

Попасть в номинацию было непросто. В одиночное катание отбирают 18 фигуристов, для танцев — 15 пар, для выступления дуэтов — не более 12 пар. Список участников данного соревнования по фигурному катанию в 2021 году, как и всегда, заверял президент ФФККР. Победители соревнования получили возможность представлять нашу страну на Олимпийских играх в Пекине. Расскажем, как выступили участники фигурного катания-2021.

Что в одиночных прокатах

В женском одиночном выступлении первым выступлением высокую планку сразу задала Камила Валиева — в короткой программе от 2 места ее отделяло чуть меньше 10 баллов. А вот за то самое второе место развернулась настоящая борьба.

Среди претенденток были Анна Щербакова, Александра Трусова, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева. Действующей чемпионке мира Анне Щербаковой сразу удалось войти в тройку лидеров (сначала 3 место, а после снятия балла у Софьи Муравьевой Анна оказалась второй).

Совершив ряд ошибок в своих выступлениях, остальные претендентки распределились в таблице следующим образом: Трусова — 5 место, Туктамышева — 7 место, Хромых — 9 место.

В произвольной программе тройка лидеров была ожидаемой:

1 место — Валиева;

2 место — Трусова;

3 место — Щербакова.

Чем порадовали мужские прокаты? Марк Кондратюк, безошибочно выполнив сложный набор элементов произвольной программы, сразу занял 1 строку. Михаил Коляда «вытянул» баллы, собравшись с силами в произвольном катании и стал вторым. 3 место оказалось у Андрея Мозалева. Он обогнал Евгения Семененко.

Что в парных выступлениях

При оценке парных выступлений больше всего ценится синхронность действий во время выполнения элементов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили первенство. Второе место заняла Александра Бойкова со своим постоянным партнером Дмитрием Козловским. Замыкают тройку из-за сорванной поддержки Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

Что по танцам

Прекрасную технику показал дуэт Синицыной с ее постоянным партнером — Никитой Кацалаповым. После первого этапа они вышли в лидеры с отрывом почти на 4 очка. Но, увы, из-за проблем со здоровьем у партнера продолжать участвовать они не смогли. Спортсмены будут восстанавливаться перед чемпионатом Европы и Олимпийскими играми. Будем надеяться, что сможем поболеть за них на этих предстоящих соревнованиях.

Таким образом, первым в парной танцевальной программе фигурного катания-2021 стал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, вторая позиция — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, третье место у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Фигуристки России-2021

Женское катание у нас объективно самое лучшее в мире. Подготовка к Олимпиаде — 2022 идёт полным ходом. По мнению Ильи Авербуха, основные претенденты на место в команде: Александра Трусова, Щербакова, Валиева, Елизавета Туктамышева.

Трусова выделяется особой техникой среди фигуристок России в 2021 году. Она является рекордсменкой по сумме очков в четырёх соревнованиях среди взрослых и в шести — среди юниоров. Уже четыре года она радует своими достижениями в качестве члена сборной. За виртуозное фигурное катание и высокую скорость поклонники называют её Русская Ракета.

Спортсменка отличается мужеством и силой воли. Несмотря на полученную осенью травму ноги, Александра взяла первенство в этапе Гран-при. Новостью фигурного катания — 2021 был уход Александры от тренера Евгения Плющенко и возвращение к занятиям в «Хрустальном».

Фигуристки России славятся своей выдержкой. Но Щербакова поразила всех на чемпионате страны в Челябинске. После перенесённой пневмонии её здоровье пострадало, и выступать было очень тяжело. Но она показала лучший прокат в карьере и с большим отрывом завоевала титул уже трёхкратной чемпионки России. Она должна занять свое место в олимпийской команде.

Валиева — вторая спортсменка в истории, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. По результатам серии Гран-при она одержала победу на двух этапах и должна была выступать в финале в декабре в Японии, но соревнование отменили. От остальных фигуристок России, которые претендуют на место в команде, она отличается молодостью. Камиле 15 лет.

Среди участников фигурного катания — 2021 прекрасная спортсменка из Удмуртии Туктамышева поражает количеством наград. Она чемпионка юношеских олимпийских игр — 2012, чемпионка мира — 2015. Полное перечисление займёт не одну строку. Также за Туктамышевой закрепилось прозвище Вундеркинд, так как уже в 11 лет она обладала техникой, сравнимой со взрослыми спортсменами.

Безусловно, наши спортсмены обладают всеми качествами для победы. Фигурное катание России в 2021 — 2022 годах ждут большие успехи на Олимпиаде в Пекине.

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