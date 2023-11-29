Фигуристы Морозова и Еременко хотят отказаться от России: куда они уедут РИА Новости: фигуристы Морозова и Еременко хотят сменить спортивное гражданство

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Аннабель Морозова и Игорь Еременко

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко могут сменить гражданство. В какой стране они планируют выступать и почему решились на такой шаг?

За какую страну могут выступать Морозова и Еременко

Как сообщает РИА Новости, танцевальный дуэт ушел от тренера Анжелики Крыловой, с которой фигуристы работали в текущем сезоне. Сейчас Морозова и Еременко организовывают переезд в Соединенные Штаты. Согласно данным РИА, в США пару будет курировать отец Аннабель — тренер и хореограф Николай Морозов.

Фигуристы также прорабатывают вариант с переходом в состав сборной Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. Сменить спортивное гражданство Морозова и Еременко захотели около полугода назад. Изначально они намеревались выступить на чемпионате России в Челябинске, который пройдет с 20 по 25 декабря, и начать процесс оформления документов после турнира, однако Морозова 28 октября столкнулась с соперницей во время раскатки на гран-при в Красноярске. Из-за ее травмы ноги спортивный дуэт так и не выступил.

О желании пары сменить гражданство рассказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Они собираются во Францию, Аннабель — гражданка этой страны. Пара хорошая, они могли бы претендовать на место на пьедестале на чемпионате России», — заявила она.

Почему дуэт решил сменить спортивное гражданство

По словам Тарасовой, решение пары выглядит логичным, учитывая, что Морозова имеет французское гражданство.

«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — сказала тренер в разговоре с «Матч ТВ».

Как отметила Тарасова, смена спортивного гражданства даст возможность фигуристам выступать на чемпионатах Европы и мира.

«Мне жаль, на мой взгляд, это очень хорошая пара. Морозовой не надо менять гражданство, потому что она гражданка Франции. Еременко? Завтра они поженились — и у него будет гражданство», — добавила Тарасова.

Кто такая Аннабель Морозова

Девушка родилась 2 мая 2001 года в Соединенных Штатах в семье бывших танцоров на льду россиянина Николая Морозова и Каролин Дуарен из Франции. Все свое детство она прожила в США и Франции. Аннабель имеет американское, французское и российское гражданство.

Морозова свободно владеет английским, французским и русским языками. Ее крестными родителями являются Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

До декабря 2022 года Морозова выступала в дуэте с Дэвидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов гран-при России в Москве и Казани.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аннабель Морозова

Кто такой Игорь Еременко

Будущий фигурист родился 22 августа 1997 года в Ростове-на-Дону. Впервые он встал на коньки в возрасте 6 лет, когда начал кататься в местном дворце спорта, а затем перешел под начало тренера Ольги Рябининой.

Позднее наставница и воспитанники перебрались в Москву. В 2009 году Еременко стал заниматься под руководством Александра Свинина и Ирины Жук.

В дуэте с Софьей Шевченко Еременко стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019).

Сколько российских спортсменов сменили российское гражданство

В сентябре замглавы Минспорта Алексей Морозов сообщил, чтоб более 100 российских спортсменов сменили свое гражданство после начала военной операции на Украине и последующих запретов на участие в международных соревнованиях. По его словам, около половины из них принимали участие в олимпийских видах спорта.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку», — отметил замглавы Минспорта.

Также он отметил, что некоторые страны ведут себя «не совсем корректно» по теме смены гражданства.

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