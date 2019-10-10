https://static.news.ru/photo/73a155a8-eb52-11e9-bd89-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на пленарном заседании в рамках форума «Россия — спортивная держава» заявил, что создание инфраструктуры является самым важным в развитии спорта.

Мы должны готовить тренеров, спортивный врачей, чтобы развивать эту систему, показывать лучшие результаты. Самым важным в этом вопросе является развитие инфраструктуры, ведь именно благодаря инфраструктуре могут развиваться новые виды спорта. С большим уважением отношусь к тому, что вы делаете для спорта в России, — сказал Фазель.

Он также отметил, что относится к России с уважением и любовью. А организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи он признал лучшей из всех.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Федерации спортивной борьбы России не грозит отстранение от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, писал News.ru.