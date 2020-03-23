Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио принял решение проводить эстафету олимпийского огня без факелов.
Участники эстафеты будут использовать фонари-подсвечники. Это решение связано с возможным переносом Олимпиады из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не примет окончательное решение по поводу проведения Игр в Токио, сообщает NHK.
Старт эстафеты запланирован на 26 марта и состоится в префектуре Фукусима.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.
Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.
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