https://static.news.ru/photo/23354978-6d05-11ea-9aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио принял решение проводить эстафету олимпийского огня без факелов.

Участники эстафеты будут использовать фонари-подсвечники. Это решение связано с возможным переносом Олимпиады из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не примет окончательное решение по поводу проведения Игр в Токио, сообщает NHK.

Старт эстафеты запланирован на 26 марта и состоится в префектуре Фукусима.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.