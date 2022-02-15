«Эдуард сгорел»: Драчёв объяснил, что «погубило» стрельбу Латыпова

Заключительную стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова в олимпийской эстафете 4×7,5 км в Пекине погубила психология, заявил NEWS.ru экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. Спикер отметил, что спортсмен «сгорел на подходе к рубежу», имея минутный отрыв от ближайших преследователей.

В первую очередь — психология. Эдуард сгорел на подходе к рубежу. Я думаю, что этот второй круг, который он ехал перед «стойкой» с минутным отрывом, как раз его и погубил. Если бы была борьба, он бы шёл спокойно, зная, что надо делать. А тут он уже повесил медаль на грудь, мне кажется. Все кричали, что мы чемпионы, особенно Дмитрий Губерниев. К сожалению, в биатлоне до последнего выстрела ты ещё не чемпион, что и показала стрельба. Латыпов показал всем, как не надо стрелять. Это бронзовая медаль, которая могла стать золотой. Биатлон заканчивается на финише, а не на огневом рубеже, — подчеркнул собеседник.

Старший тренер мужской сборной РФ по биатлону Юрий Каминский рассказал, чем были вызваны промахи Эдуарда Латыпова в заключительной стрельбе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. По мнению 60-летнего специалиста, биатлонист рано повесил медаль на шею. Об этом Каминский заявил телеканалу «Матч ТВ».

Латыпов сумел закрыть только три мишени и отправился на два штрафных круга. Перед заключительной стрельбой российский биатлонист имел 50-секундное преимущество над ближайшим преследователем. В итоге российская команда финишировала третьей.

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 7,5 км. Эта награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне заняли третье место в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов был бронзовым призёром гонки преследования.