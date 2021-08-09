Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над «Краснодаром» в РПЛ

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 в центральном матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Центральная встреча премьер-лиги (РПЛ) состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Дублем в составе хозяев отметился иранский нападающий Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты), ещё один гол записал на свой счёт российский полузащитник Александр Ерохин (44-я). У гостей забитыми мячами отличились колумбийский форвард Джон Кордоба (24-я) и сербский защитник Урош Спаич (76-я).

Таким образом, «Зенит» одержал третью победу подряд на старте чемпионата и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» проиграл в двух матчах из трёх возможных и в настоящее время расположился на 12-й строчке, имея в своём активе только три балла.

Ранее в стартовом туре чемпионата России по футболу «Зенит» одержал гостевую победу над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды. В составе гостей мячи забили Сердар Азмун (33-я минута), Александр Ерохин (72-я) и Алексей Сутормин (76-я). У хозяев единственный мяч в игре забил Илья Кухарчук (28-я).