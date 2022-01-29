Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» обвинила его в насилии

Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» обвинила его в насилииДевушка игрока «Манчестер Юнайтед» Гринвуда обвинила его в насилии
Девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила спортсмена в домашнем насилии. По словам Харриет Робсон, она стала жертвой со стороны англичанина, когда отказалась заниматься с ним сексом, пишет Mirror.
Английское издание сумело
Фотографии она сопроводила подписью: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».
Позже Робсон
По информации Mirror, полиция изучает обстоятельства произошедшего.
В клубе Гринвуда заявили, что «Манчестер Юнайтед» выступает против любого проявления насилия. Однако предпринимать какие-либо шаги команда будет только после того, как будут установлены все факты.
Гринвуд и Робсон встречались со школы, но в 2020 году расстались на два месяца после того, как нападающий манкунианцев и его партнёр по сборной Англии Фил Фоден провели на сборы национальной команды двух моделей, несмотря на строгий карантин. Футболисты были отправлены домой из расположения сборной.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона подписал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой обеспечить заключённому в тюрьму оппозиционеру Алексею Навальному право на обследование и лечение.