Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» обвинила его в насилии

Девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила спортсмена в домашнем насилии. По словам Харриет Робсон, она стала жертвой со стороны англичанина, когда отказалась заниматься с ним сексом, пишет Mirror.

Английское издание сумело сохранить публикации девушки в Instagram, которые она позже удалила. Робсон выложила в Сеть фотографии с гематомами от побоев по всему телу, а также снимок разбитой губы.

Фотографии она сопроводила подписью: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».

Позже Робсон опубликовала аудиофайл, на котором записан её разговор с мужчиной, которым предположительно, является Гринвуд. По словам мужчины, он хочет заняться с ней сексом, но девушка отвечает отказом. Завершается запись его словами: «Толкни меня ещё раз и посмотри, что с тобой будет».

По информации Mirror, полиция изучает обстоятельства произошедшего.

В клубе Гринвуда заявили, что «Манчестер Юнайтед» выступает против любого проявления насилия. Однако предпринимать какие-либо шаги команда будет только после того, как будут установлены все факты.

Гринвуд и Робсон встречались со школы, но в 2020 году расстались на два месяца после того, как нападающий манкунианцев и его партнёр по сборной Англии Фил Фоден провели на сборы национальной команды двух моделей, несмотря на строгий карантин. Футболисты были отправлены домой из расположения сборной.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона подписал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой обеспечить заключённому в тюрьму оппозиционеру Алексею Навальному право на обследование и лечение.