Самыми результативными игроками ЦСКА в матче стали Янис Стрелниекс и Дарран Хиллиард, набравшие по 12 очков. В составе «Енисея» особо отличился Давиан Берри, записавший в свой актив 23 очка.
Следующий матч ЦСКА проведёт в Москве 30 сентября. Команда сыграет с «Пармой» из Перми. «Енисей» будет 6 октября играть с подмосковными «Химками».
Ранее News.ru писал о встрече клуба «Химки» с польской командой «Зелёна-Гура», которая завершилась со счётом 79:75. По словам тренера Римаса Куртинайтиса, победа россиянам досталась нелегко, поскольку они допустили ряд «детских ошибок».