https://static.news.ru/photo/c1bc28ca-e1f8-11e9-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от красноярского «Енисея» в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча проходила в Красноярске и закончилась со счётом 71:80.

Самыми результативными игроками ЦСКА в матче стали Янис Стрелниекс и Дарран Хиллиард, набравшие по 12 очков. В составе «Енисея» особо отличился Давиан Берри, записавший в свой актив 23 очка.

Следующий матч ЦСКА проведёт в Москве 30 сентября. Команда сыграет с «Пармой» из Перми. «Енисей» будет 6 октября играть с подмосковными «Химками».

Ранее News.ru писал о встрече клуба «Химки» с польской командой «Зелёна-Гура», которая завершилась со счётом 79:75. По словам тренера Римаса Куртинайтиса, победа россиянам досталась нелегко, поскольку они допустили ряд «детских ошибок».