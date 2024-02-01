«Чистой воды расизм»: Журова о запрете Латвии соревноваться с россиянами Депутат Журова назвала расизмом запрет Латвии соревноваться с россиянами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение сейма Латвии о запрете национальным сборным соревноваться с россиянами и белорусами является чистой воды расизмом, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) должен на это отреагировать. Как отметила Журова, если организация оставит данное решение без внимания, тогда в сговоре с Латвией нарушит Олимпийскую хартию.

Любое вмешательство государства в дела МОК, и тут же такой Национальный комитет лишали аккредитации, просто приостанавливали членство целой страны в МОК. Это нарушение прав спортсменов. Если Латвия не отменит этот закон, их Национальный олимпийский комитет нужно лишить статуса. Это чистой воды расизм, другого не может быть. Целая страна проявляет расизм. Они же борются против расизма, это тоже нарушение Олимпийской хартии. Как тогда вообще они могут участвовать в каких-либо соревнованиях? — сказала Журова.

Депутат призвала поставить власти Латвии на место. По мнению Журовой, делать заложников из спортсменов — последнее дело. Кроме того, она считает это решение элементом шантажа мирового спортивного сообщества.

Сегодня сейм Латвии запретил сборным играть против команд из России и Белоруссии. Ограничения будут действовать и в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены команды из России и Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил мнение, что ни один российский атлет не может участвовать в международных соревнованиях. В своем обращении к спортсменам и чиновникам из России он подчеркнул, что это связано с событиями на Украине.