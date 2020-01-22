У нового министра есть свобода действий в формировании команды, а также познания стратегии развития нашего спорта. Уверен, что вы примите его с радостью, и мои симпатии на вашей стороне. Вместе мы победим, и одна из задач - это возвращении России позиций на международной спортивной арене, восстановлении всех позиций. Это те задачи, которые поставил президент, — сказал журналистам Чернышенко.