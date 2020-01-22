Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового министра спорта РФ Олега Матыцина и рассказал о задачах, поставленным президентом.

У нового министра есть свобода действий в формировании команды, а также познания стратегии развития нашего спорта. Уверен, что вы примите его с радостью, и мои симпатии на вашей стороне. Вместе мы победим, и одна из задач - это возвращении России позиций на международной спортивной арене, восстановлении всех позиций. Это те задачи, которые поставил президент, — сказал журналистам Чернышенко.

Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.

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