Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году отменен Норвегия объявила об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в 2024 году

Фото: Jonas Ljungdahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене чемпионата мира по данному виду спорта в 2024 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Представители федерации подчеркнули, что турнир не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин. Причиной отмены ЧМ стало отсутствие интереса к его проведению со стороны национальных ассоциаций.

Чемпионаты мира 2024 года среди мужчин и женщин проводиться не будут. К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать, — говорится в сообщении.

Чемпионат мира в 2024 году должен был пройти в Норвегии, однако страна отозвала свою заявку. В организации отметили, что FIB сфокусируется на организации соревнований в 2025-м. На следующей неделе исполнительный комитет федерации планирует провести заседание, после которого публике будет представлена дополнительная информация о турнире.

Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. Соревнования пройдут в России в 2024 году. В МОК подчеркнули, что участие в Играх противоречит рекомендации исполкома организации в отношении международных спортивных мероприятий, проводящихся в России.