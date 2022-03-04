Чемпион Fight Nights рассказал о желании провести бой с Минеевым

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что рассматривает вариант проведения поединка против чемпиона организации в среднем весе Владимира Минеева. О такой возможности ранее рассказал глава лиги Камил Гаджиев, который предположил, что встреча пройдёт в промежуточном весе.

Переговоры шли, но быстро заканчивались. Конечно, я бы хотел подраться в 93 кг, если бы ему было это интересно. Но говорили про 84 кг. В этом случае мне необходимо много времени для весогонки, поэтому придётся отбросить другие варианты по боям. К тому же Владимиру надо разобраться со своим дивизионом. Он разберётся там, а я — у себя, и встретимся, — сказал Вагабов.

4 марта Вагабову предстоит бой по правилам бокса против Данила Шаталова, а 24-го в Ереване он должен провести защиту своего титула против Давида Бархударяна.

Ранее Минеев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о желаемом сопернике для следующего поединка. Спортсмен хочет провести объединительный бой с обладателем титула Eagle FC. В данный момент титулом Eagle FC владеет таджикский боец Фаридун Одилов, которому предстоит бой с Александром Шлеменко.