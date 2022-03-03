Бывший муж Бузовой Тарасов высказался о мире

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов написал в своём Instagram, что очень сильно переживает за каждого человека в родной стране. Он готов защищать её всеми силами. Так бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой прокомментировал военную спецоперацию РФ на Украине.

Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов обнять всех жителей своей страны и сказать: «Всё будет хорошо! Мы выберемся!» — написал 34-летний футболист.

Помимо этого, Тарасов заявил, что считает своей семьёй всех жителей России. Ему больно из-за того, что россияне столкнулись с критикой со стороны жителей других стран.

У меня боль в груди оттого, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. Как русский спортсмен, друг, россиянин, муж, отец, мне хочется подарить моей семье мир! — написал Тарасов.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что ничего кроме разговоров его недоброжелатели предложить не могут. Так он ответил на критику в свой адрес со стороны украинского футболиста «Эвертона» Виталия Миколенко.

Игрок английского клуба ранее заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей». Миколенко добавил, что Дзюбе за это никогда не будет прощения.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.