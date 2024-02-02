Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча The Sun: экс-футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили на матче в Мексике

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Серхио Хауреги

Бывшего члена сборной Боливии по футболу Серхио Хауреги убили на поле во время товарищеского матча в Мексике, передает The Sun. По информации издания, в ходе игры к 38-летнему спортсмену подошел человек и застрелил его.

Хауреги выступал за мексиканскую команду «Атлетико Сан-Луис Рей». Во время матча он подошел к краю поля, чтобы попить воды, и в этот момент в него выстрелили шесть раз. Прибывшие на место службы экстренной помощи не смогли спасти жизнь футболиста. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его личность пока неизвестна.

На счету Хауреги, который играл на позиции центрального защитника, 13 матчей за сборную Боливии. В клубе «Атлетико Сан-Луис Рей» выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

Мы сожалеем о смерти нашего бывшего игрока и капитана Серхио Хауреги, который защищал цвета нашей команды в последнем матче «Торнео де лос Солес», — говорится в сообщении команды.

Ранее в Ирландии игрока футбольного клуба Rearcross ранили во время матча против команды Ballymackey. В спортсмена попала пуля, предварительно, выпущенная охотником недалеко от поля. Футболиста госпитализировали, после чего выписали с травмами, не представляющими угрозы для жизни.