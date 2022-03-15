Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что дорога в национальную команду для нападающего питерского «Зенита» Артёма Дзюбы не будет закрыта. Экс-игрок московского «Динамо» уверен, что у форварда действительно есть причины, по которым он не может приехать. Так Булыкин прокомментировал отказ Дзюбы приезжать на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта.

Не думаю, что закрыта. Просто у него, наверное, есть объективные причины, но сейчас сборная футбольная вообще вся под вопросом. Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше — будут решать. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут, — сказал Булыкин.

По его мнению, это решение Дзюбы не связано с его давним конфликтом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Карпин рассказал, что Дзюба снова отказался от вызова в сборную России, на этот раз «из-за непростой политической ситуации на Украине», где у него проживает много родственников. Тренер добавил, что Дзюба извинился и сам попросил его не вызывать. Карпин же останется на связи с футболистом и продолжит следить за его выступлениями за «Зенит».

В состав сборной России на первый сбор в этом году вошли 27 футболистов. Команда должна была играть с Польшей в рамках квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, но ФИФА отстранила все российские сборные от международных соревнований, поэтому футболисты просто проведут серию тренировок.