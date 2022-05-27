«Будет еще хуже»: Губерниев об отстранении россиян от ЧМ-2023 по хоккею Губерниев предупредил, что отстранение россиян от ЧМ-2023 по хоккею - еще не конец

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал в беседе с NEWS.ru отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира 2023 года. По его мнению, это только начало пути отстранений. Собеседник не смог найти пути выхода из сложившейся ситуации и указал на лицемерную позицию «хоккейной верхушки».

Пути выхода из этой ситуации я не вижу. Вместе с тем никто не отстраняет Овечкина, и никто его не отстранит, потому что Овечкин — великий, он сейчас выйдет в майке «Putin Team» <...> на пограничный контроль и все его радостно пропустят, — заявил Губерниев.

Также Губерниев оценил предложение Международной федерации хоккея (ИИХФ) перевести сборную Россию в первый дивизион участников чемпионата мира. Он призвал принимать соответствующие меры, хоть и не может указать какие.

Нам нужно будет забросать ИИХФ клюшками и коньками и нигде не участвовать? Какие у нас есть пути решения проблемы? Никаких! Конечно нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжелая. Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Я не знаю что делать. Ситуация плохая. Будет еще хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать, — добавил Губерниев.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сегодня днём приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира 2023 года. Турнир, изначально отданный Санкт-Петербургу, был перенесён в Финляндию и Латвию. Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.