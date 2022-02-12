«Борьба ещё впереди»: Роднина отреагировала на решение CAS по Валиевой

В деле о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой основная «борьба ещё впереди», так как Спортивный арбитражный суд (CAS) во время выездного заседания «оставил двери открытыми» для других решений и обжалований, несмотря на допуск Валиевой к участию в личных соревнованиях, рассказала NEWS.ru трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Собеседница подчеркнула, что пока в разбирательстве представителям РФ «можно только передохнуть».

[Провести расследование в России] давно пора, и не только по этому поводу. Слушайте, нельзя же без конца на одно и то же наступать. Может быть, это последний звонок, там же не только речь про медали. Члены МОК поднимают вопрос, чтобы вообще сделать паузу для России в олимпийском движении. Решая вопрос одной девочки, мы можем перекрыть [путь] другим спортсменам. Впереди ещё много борьбы, я по-своему рада, что допустили [Валиеву]. Это ещё раз показывает, что CAS принимает достаточно взвешенные и серьёзные решения, — добавила Роднина.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru назвал «единственно правильным и справедливым» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях одиночниц на ОИ в Пекине.