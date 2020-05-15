Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
Отмечается, что болельщики на своём сайте
Вы оскорбили нашу живую легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки! — говорится в сообщении.
Болельщики из United South также считают невозможным дальнейшее взаимодействие с руководством клуба. Кроме того, они предупредили, что не будут отговаривать фанатов от акций в поддержку Сёмина.
Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Как писал NEWS.ru, народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
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