Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

https://static.news.ru/photo/546f4e00-96d4-11ea-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Отмечается, что болельщики на своём сайте опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков.

Вы оскорбили нашу живую легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки! — говорится в сообщении.

Болельщики из United South также считают невозможным дальнейшее взаимодействие с руководством клуба. Кроме того, они предупредили, что не будут отговаривать фанатов от акций в поддержку Сёмина.

Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Как писал NEWS.ru, народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.