Спорт

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

20:42, 15 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Отмечается, что болельщики на своём сайте опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков.

Вы оскорбили нашу живую легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки! — говорится в сообщении.

Болельщики из United South также считают невозможным дальнейшее взаимодействие с руководством клуба. Кроме того, они предупредили, что не будут отговаривать фанатов от акций в поддержку Сёмина.

Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Как писал NEWS.ru, народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

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