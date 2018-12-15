Боксёр согнал вес и попал в больницу

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Давид Лемье

Экс-чемпион мира по боксу канадец Давид Лемье госпитализирован из-за неудачной сгонки веса. Бой против багамца Туреано Джонсона отменён, сообщает Boxing Scene.

О состоянии здоровья Лемье информации не поступало. Его поединок с Джонсоном должен был пройти в андеркарде турнира, который возглавят мексиканец Сауль Альварес и британец Рокки Филдинг.

29-летний канадец — чемпион мира по версии IBF в среднем весе, чемпион Северной Америки по версии NABF. В 38 боях одержал 35 побед, из которых 32 нокаутом.

Как писал News.ru, ещё один боец ждёт встречи с Нурмагомедовым.