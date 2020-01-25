https://static.news.ru/photo/09c75e26-3ef8-11ea-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в парном катании на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы.

Спортсмены без ошибок откатали как произвольную, так и короткую программы и побили мировой рекорд в короткой — 82,34. Для аналогичного достижения в произвольной им чуть-чуть не хватило, они получили 152,2 балла, что является вторым в истории результатом.

Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, заявил, что был уверен в победе своего подопечного на чемпионате Европы.