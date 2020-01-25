Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в парном катании на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы.
Спортсмены без ошибок откатали как произвольную, так и короткую программы и побили мировой рекорд в короткой — 82,34. Для аналогичного достижения в произвольной им чуть-чуть не хватило, они получили 152,2 балла, что является вторым в истории результатом.
Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, заявил, что был уверен в победе своего подопечного на чемпионате Европы.
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