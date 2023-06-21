Кирилл Николаев

Билялетдинов раскрыл детали подготовки к матчу с голландцами на ЕВРО 2008 Экс-игрок сборной России Билялетдинов рассказал о подготовке к матчу с голландцами на ЕВРО 2008

21 июня 2023 в 10:55 Автор: Михаил Потапов, Кирилл Николаев

Фото: Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Вратарь сборной Голландии Эдвин ван дер Сар и игрок сборной России Сергей Семак (слева направо) в матче 1/4 финала ЕВРО-2008 между сборными Голандии и России