Сборная России на чемпионате Европы по футболу 2008 года готовилась к четвертьфинальному матчу с командой Нидерландов в штатном режиме, все игроки понимали, с кем предстоит игра, заявил NEWS.ru бывший игрок «Локомотива» и «Спартака», экс-футболист сборной России, участник ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов. По его мнению, победа над Швецией в последнем туре группового этапа вселила уверенность в команду, просто не нужно было нагнетать обстановку.
Все понимали, с кем мы играем, что делаем переезд из одной локации в другую, надо готовиться серьезно. Какой-то конкретной подготовки не было. Команда со сборной Швеции сыграла в тот футбол, который внушал надежду на матч с Голландией. Задачей было не испортить эту атмосферу, что и получилось, — отметил Билялетдинов.
Ранее он объяснил успех сборной России на ЕВРО 2008. По мнению Билялетдинова, перед турниром у национальной команды подобралось сильное поколение футболистов, игроки национальной команды понимали, что обладают сильным и сыгранным составом. Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» сказал, что футболистам не хотелось быть мальчиками для битья. Игроки и тренерский штаб понимали, что могут удивить любого соперника.