Биатлонисты снялись с турнира в Ижевске после приезда допинг-офицеров

https://static.news.ru/photo/93282602-4e90-11eb-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/izhevskrifle

Биатлонисты-юниоры отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». 33 спортсмена из Тюменской области снялись с турнира после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Союз биатлонистов России (СБР) в данный момент выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок.

Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб, — заявил ТАСС президент СБР Виктор Майгуров.

Всего со спринтерской гонки снялись 12 юниорок и 21 юниор из ХМАО и Тюмени. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря. РУСАДА проведёт расследование по данному факту.

Как писал NEWS.ru, к провальным результатам российских биатлонистов на международных соревнованиях привела абсолютная безграмотность тренерского штаба. Такое резкое мнение высказал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. По его словам, за долгое время в мужской сборной не появилось ни одного нового имени, и «это страшно». Спортсмен обрушился с резкой критикой на Союз биатлонистов России, заявив, что Александр Пак и Владимир Барнашев — это «прохвосты и жулики», которые «развалили всё до основания». Он выразил мнение, что «это мошенники, допингисты, которые за 13 лет ничего не решили».