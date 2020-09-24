Биатлонистку Глазырину временно отстранили от соревнований из-за допинга

https://static.news.ru/photo/beda2ca6-fe76-11ea-87cb-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Глазырина Фото: katya_glaz/instagram.com

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерину Глазырину из-за подозрения в допинге. Решение было принято на основе данных анализов, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Глазырина уже была дисквалифицирована за допинг на протяжении двух лет — с 10 февраля 2018-го по 9 февраля 2020 года.

Вместе с ней IBU также временно отстранил россиянина Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи с 2017 года. Для него это первый случай предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщили в пресс-службе IBU, в соответствии с Кодексом добросовестности Международного союза биатлонистов IBU теперь обоим спортсменам будет предоставлена возможность ответить на обвинение.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции обвиняемых в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их вина не была доказана. Комиссия пришла к выводу, что ни одно из действий, предположительно совершённых этими двумя спортсменами, не было доказано, кроме простого подозрения в возможном нарушении антидопинговых правил.