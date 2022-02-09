Белорусская лыжница переехала в Польшу из-за политических взглядов

Белорусская лыжница 17-летняя Дарья Долидoвич вместе с семьёй покинула республику и перебралась в Пoльшу, после того как на родине её отстранили от участия в международных cоревнованиях за политические взгляды. Об этом cообщает Reuters со ссылкой на отца девушки, семикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Долидовича.

Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения её карьеры в Беларуси, — цитирует его агентство.

Сама девушка заявила, что расстроена из-за того, что не смогла окончить школу на родине.

Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович лишили места в сборной из-за поддержки оппозиции. В связи с этим спортсменки не смогут выступать на международных турнирах.

В августе 2021 года Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио и попытался принудительно депортировать её в Минск за критику чиновников. Девушке удалось улететь в Польшу и получить там политическое убежище.