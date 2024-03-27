Ереван дал одно обещание борцам из России и Украины на Кубке мира по самбо Армения гарантировала безопасность борцам из России и Украины на Кубке по самбо

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Армения дает гарантии безопасности российским и украинским спортсменам на время проведения Кубка мира по самбо, который пройдет 4–5 апреля в Ереване, сообщил журналистам президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян. По его словам, которые приводит «Sputnik Армения», все спортсмены понимают, что борцовский ковер является «ковром мира».

При этом Айрапетян отметил, что Федерация самбо приняла решение разместить спортсменов в разных гостиницах из соображений безопасности. Он отметил, что им также будут предоставлены разные транспортные средства. Комментируя возможное участие Турции и Азербайджана в соревнованиях, Айрапетян сказал, что они не подавали заявок на участие в турнире.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее заявил, что организация не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он пояснил, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах. По его словам, по состоянию на 19 марта для участия в Олимпиаде были отобраны 12 российских и семь белорусских спортсменов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения Международного олимпийского комитета, направленные против российских спортсменов, являются разрушением идей олимпизма. По словам представителя Кремля, Россия воспринимает подобные шаги негативно.