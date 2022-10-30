Американка Ледеки установила мировой рекорд по плаванию на 1500 м кролем

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Американка Кэта Ледеки установила мировой рекорд по плаванию свободным стилем на дистанции 1500 метров. Это произошло в канадском Торонто на втором этапе Кубка мира на короткой воде. Об этом сообщает РИА Новости.

Ледеки преодолела дистанцию за 15 минут 8,24 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал американке. Ледеки установила его в мае 2018 года.

Кэти Ледеки 25 лет. Она специализируется в плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800 и 1500 метров). Семикратная олимпийская чемпионка (одна из 9 женщин во всех видах спорта, выигравших 7 золотых медалей), 19-кратная чемпионка мира (в том числе 14 раз на личных дистанциях). По мнению ряда экспертов, может считаться одной из сильнейших пловчих в истории.

Ранее стало известно, что американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто выполнил четверной аксель. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Ранее чисто выполнить этот элемент на официальных соревнованиях не удавалось никому.

Также сообщалось, что американка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022, который проходил в США.