USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,619.82 $
МОСКВА-12°C14:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США

Twitter

спорт [ версия для печати ]

Американская фигуристка Алиса Лью стала самой молодой чемпионкой в истории США. Она завоевала золото в 13-летнем возрасте, получив за прокаты 217,51 балла.

Кроме того, Лью исполнила два тройных акселя в произвольной программе. Один из них был в каскаде с тулупом. Аксель в три с половиной оборота — самый сложный прыжок в женском фигурном катании.

Второе место досталось Брэди Теннелл (213,59), третье — Мэрайе Белл (212,40).

Чемпионат США проходил в Детройте.

Как сообщал News.ru, эстонский фигурист Александр Селевко поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.


#фигурноекатание
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
спорт 13:17, 26 января 2019
Аршавин вернулся на футбольное поле
спорт 13:11, 26 января 2019
Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте
спорт 12:59, 26 января 2019
Эстонский фигурист Селевко: не хватает технических баллов
Лента новостей
в мире 14:02
Поместье Эда Ширана загорелось в Великобритании
спорт 14:02
Фигурист Васильевс: выкинул ошибки из головы
в мире 14:00
Пенс пообещал Гуайдо поддержку США при захвате власти
оружие 13:48
«Ночные охотники» прибыли в авиачасть ЮВО
происшествия 13:34
Смерч обрушился на аэропорт турецкой Анталии
Другие новости
спорт 14:02
Фигурист Васильевс: выкинул ошибки из головы
спорт 14:00
Самодурова: ещё не осознала, что я чемпионка Европы
Фигуристка поделилась впечатлениями с News.ru
спорт 13:17
Аршавин вернулся на футбольное поле
спорт 13:11
Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top