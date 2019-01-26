13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США

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Американская фигуристка Алиса Лью стала самой молодой чемпионкой в истории США. Она завоевала золото в 13-летнем возрасте, получив за прокаты 217,51 балла.

Кроме того, Лью исполнила два тройных акселя в произвольной программе. Один из них был в каскаде с тулупом. Аксель в три с половиной оборота — самый сложный прыжок в женском фигурном катании.

Второе место досталось Брэди Теннелл (213,59), третье — Мэрайе Белл (212,40).

Чемпионат США проходил в Детройте.

Как сообщал News.ru, эстонский фигурист Александр Селевко поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.