13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США

Американская фигуристка Алиса Лью стала самой молодой чемпионкой в истории США. Она завоевала золото в 13-летнем возрасте, получив за прокаты 217,51 балла.
Кроме того, Лью исполнила два тройных акселя в произвольной программе. Один из них был в каскаде с тулупом. Аксель в три с половиной оборота — самый сложный прыжок в женском фигурном катании.
Второе место досталось Брэди Теннелл (213,59), третье — Мэрайе Белл (212,40).
Чемпионат США проходил в Детройте.
Как сообщал News.ru, эстонский фигурист Александр Селевко поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.