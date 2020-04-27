Зоозащитница прокомментировала возможное наказание за лай собак по ночам

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За один собачий «гав» ночью штрафовать, конечно, не стоит, однако громко лающим собакам следует подрезать голосовые связки, чтобы соблюдался закон о тишине. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала зоозащитница, юрист, глава фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

По её словам, закон о тишине — это правильная правовая норма, которая существует во многих цивилизованных странах. Некоторые собаки по ночам могут регулярно лаять так, что с ума можно сойти, отметила Комагина. Поэтому животным и стоит подрезать голосовые связки. После подобной процедуры не наносится никакого вреда ни психике, ни физическому здоровью собаки. При этом лай животного становится более похожим на шёпот.

За единичный «гав» штрафовать не стоит. Но, когда возникает проблема перманентного лая, который не даёт спать и сводит с ума, лучшим решением станет штраф. Да и с хозяином животного тоже стоило бы провести беседу на тему того, так ли нужна ему эта собака, раз он, очевидно, ею не занимается, оставляет на ночь одну, позволяет надрываться, — приводит слова зоозащитницы «Вечерняя Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, авторы новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за нарушение тишины ночью. Лающая собака или неисправная автосигнализация станут причинами для штрафов.