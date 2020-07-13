В России выросло количество посещений зоопарков. Специалисты связывают это с улучшением условий содержания животных и трендом на семейный отдых. О том, почему россияне стали чаще ходить в зоопарки и почему нужно водить в них детей, — в материале NEWS.ru.

Поток посетителей в зоопарки России в 2019-м вырос на 7% по сравнению с 2018 годом. На первом месте по посещаемости этих культурных заведений оказалась Москва — зоопарки приняли 3,4 млн человек. На втором месте расположилась Новосибирская область — 1,6 млн, на третьем Санкт-Петербург — 810 тысяч. В пятёрку лидеров также вошли Красноярский край — 775 тысяч и Ростовская область — 640 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Возможно, число посетителей зоопарков в России растёт в связи с улучшением условий содержания животных. Людям приятнее и интереснее наблюдать, например, за львами или тиграми, когда они находятся в больших вольерах, решётки в которых заменяют стёклами. В противном случае посетители испытывают только плохие эмоции и жалость к братьям нашим меньшим. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Верёвкин.

У россиян растёт интерес к окружающей среде и, в частности, к животным. Это очень хорошая тенденция, которая может быть обусловлена улучшением условий содержания зверей в культурных учреждениях. Однако в некоторых регионах по-прежнему есть зверинцы, где ситуация обстоит по-другому — животных, в частности, держат в маленьких клетках, где они ходят из угла в угол. Посетители таких мест не получают удовольствия от увиденного, а только испытывают сожаление в связи с происходящим. После такого, конечно, возвращаться в зверинец больше не хочется. Михаил Верёвкин научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН и зоолог научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН и зоолог

В зоопарки ходят чаще также в связи с популяризацией семейного времяпрепровождения. Наблюдать за животными интересно и детям, и взрослым, особенно делать это вместе. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Панфилова.

В зоопарке можно совместить полезное с приятным. И ребёнка развлечь, и самому прогуляться. Кроме того, можно зайти в кафе — сейчас они есть во многих зоопарках. Это порой лучше, чем отвести ребёнка в игровую комнату, где душно и шумно. Зоопарк сегодня фактически стал развлекательным центром под открытым небом. Наталья Панфилова психолог психолог

Походы в зоопарк для детей являются не только способом весело провести время, но и расширить свой кругозор. Здесь они получают знания о повадках и истинных размерах животных, отмечает Панфилова. Кроме того, во время походов в зоопарк дети усваивают определённые социальные нормы — можно ли подходить к вольерам слишком близко и как относиться к зверям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы ребёнок получил позитивный опыт от такого времяпрепровождения, психолог рекомендует объяснить ему, что в больших и комфортных вольерах животные находятся в безопасности и за ними ухаживают.

Маленькие дети воспринимают информацию глазами взрослого. Если ребёнку правильно преподнести информацию, то он вынесет что-то новое из похода в зоопарк. Однако нужно понимать, что речь в данном случае идёт об учреждениях культуры, где животные действительно находятся в безопасности и комфортных условиях, — пояснила Панфилова.

Между тем, отправившись в зоопарк, можно доставить радость не только себе, но и животным. Во время карантина звери успели соскучиться по посетителям, сообщили в Московском зоопарке. Все обитатели зоосада регулярно получали рацион, с ними проводили тренинги, придумывали для них головоломки и игрушки. Однако животные стали больше наблюдать за работниками, активнее подходить к каждому, кто шёл мимо их территории.