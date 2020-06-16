За несколько месяцев животные в московском зоопарке успели отвыкнуть от людей. Поэтому посетителей просят не шуметь у вольеров и не подзывать их обитателей. Купить билеты пока можно только онлайн. У посетителей измеряют температуру, просят их быть в масках, перчатках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Постепенно заполняются посетителями и музеи. Но представители некоторых выставочных площадок просят людей всё же пока не приходить. Почему? И на что тратят миллионы рублей рестораторы, открывшие в столице летние веранды? Об этом — в сюжете NEWS.ru.