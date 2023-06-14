Зоолог объяснил, почему опасно приближаться к птицам Зоолог Глазков призвал не приближаться к воронам в период вылупления птенцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в России происходит массовое вылупление воронят, вороны защищают свое потомство, и в этот период они опасны, заявил NEWS.ru зоолог Павел Глазков. По его словам, некоторое время лучше обходить стороной места гнездования.

Сейчас повсеместно по России воронята вылупляются и вылезают из гнезд, подходить к ним опасно, потому что вороны могут напасть на человека и насести травму. Они бьют по голове, могут клюнуть в лицо. Особенно опасно это может быть для детей, а также для собак во время прогулки. Родители парой защищают воронят, поэтому я рекомендую набраться терпения и пару недель обходить места, где они обитают, каждый ведь знает и видит, где гнезда находятся, — рассказал Глазков.

Ранее сообщалось, что в Крыму появились шакалы. Животные, скорее всего, пришли с Украины, поскольку пробраться на полуостров по Крымскому мосту они вряд ли могли, считает доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии ТА КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков. По его словам, еще в 70-х годах прошлого века шакалы попадали на территорию Крыма по замершему Керченскому проливу или же с территории Украины.