«Золотая судья» Хахалева в декабре покинула Россию

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева по данным ФСБ покинула Россию 8 декабря. Об этом говорится в материалах, оглашённых в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, где решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в её отношении, сообщает РЕН ТВ.

Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам, где она проживает, были осуществлены выезды, но дверь никто не открыл. По данным ФСБ России, Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении города Ереван, — цитирует телеканал сообщение.

При этом в СК России сообщили, что Хахалева похитила путём подлога 1 млн 195 тысяч рублей. Она с 2016 по 2019 год отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней и при этом получала зарплату.

При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учёта рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них, — сказал представитель СК Михаил Спиваков.

Известность «золотая судья» Елена Хахалева приобрела после шикарной свадьбы дочери стоимостью $2 млн. На празднике гостей развлекали исполнители Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие популярные певцы.

Также появилась информация, что у судьи отсутствует юридическое образование. Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем перевелась в сухумский филиал ТГУ, который окончила в 1991 году. При этом ректор абхазского университета Алико Гвамария утверждает, что никаких документов, подтверждающих учёбу Хахалевой в абхазском университете, обнаружить не удалось.

В марте 2020 года Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своём послании женщина пожаловалась на травлю, шантаж и просит российского лидера разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления.