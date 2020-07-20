«Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

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Российские владельцы собак в 2020 году чаще всего дают своим питомцам кличку Оскар. Также популярными являются клички Жасмин и Оливия.

Об этом рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ), в родословной книге которой каждый год регистрируется почти 320 тыс. щенков, сообщает РИА Новости. Бывает, что хозяин уже заранее знает, как он...