Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

https://static.news.ru/photo/5d25f550-adac-11ea-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Латынина Фото: latynina.tv/instagram.com

Журналистка и писательница Юлия Латынина признала, что её письмо о ситуации с COVID-10 в Нижнекамске Республики Татарстан оказалось фейком. Она принесла извинения за то, что распространяла недостоверную информацию.

В апреле писательница в эфире «Эха Москвы» зачитала письмо о ситуации с COVID-19 в регионе. После этого Следственный комитет начал проверку.

Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного «фейкодела», — отметила женщина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По её словам, она принесла бы извинения раньше. Однако Минздрав республики не связался с ней напрямую. Ведомство ограничилось лишь официальным опровержением оглашённых ею выдержек из письма.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.



Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 048 986 человек), на втором — Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.