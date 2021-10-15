Журналистка CNBC показала фото с Путиным

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл, работавшая модератором заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», выложила в Instagram оригинальное фото с президентом России Владимиром Путиным. На фото с первой полосы газеты «Коммерсант» видны ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом.

Мой лучший ракурс, — написала Гэмбл, добавив хештеги «феминизм» и «Россия».

Пользователи вспомнили, что президент назвал Гэмбл красивой женщиной, а сам снимок охарактеризовали как хороший повод вкладывать больше денег в покупку туфель. Ещё один пользователь похвалил журналистку за терпение, дипломатичность и терпимость при общении с президентом.

Ранее журналистка взяла у президента России интервью, в котором тот заявил, что разговоры о его преемнике на высшем государственном посту дестабилизируют ситуацию в стране. Путин напомнил, что действующая Конституция РФ позволяет ему самому баллотироваться на очередной срок, но решение по этому поводу пока не принято.