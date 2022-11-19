Журналиста Пескова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Журналиста SOTA Пескова оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

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Журналиста SOTA Александра Пескова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Как передает Telegram-канал издания, претензии у правоохранителей к россиянину возникли из-за двух постов во «ВКонтакте». Решение по делу вынес суд в Архангельске, детали раскрыла юрист Оксана Владыка, участвовавшая в заседании в качестве защитника.

Как выяснилось, Песков разместил на своей странице в соцсети два поста, которые стали причиной для составления протокола. Один из них был посвящен годовщине авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH17, произошедшей 17 июля 2014 года в Донецкой области. Во втором сообщении говорилось о возвращении в Архангельск российских военнослужащих с территории Украины.

Это было второе дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Пескова. Ранее журналиста уже пытались привлечь к административной ответственности за публикацию о месте России в рейтинге свободы слова, однако суд прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения, — пишет канал.

Отмечается, что с марта журналист находится за пределами России, в стране у него нет никакой недвижимости, как и регистрации по месту жительства. При этом протоколы в отношении мужчины продолжают составляться.

Ранее стало известно, что жительницу Рязани привлекли к ответственности за то, что она расклеивала по городу листовки с информацией, искажающей задачи российской армии в ходе проведения специальной военной операции. Местный суд оштрафовал ее за дискредитацию Вооруженных сил России. На женщину завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину.