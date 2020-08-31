Журналистка из Британии объяснила любовь россиян к укропу

https://static.news.ru/photo/18b52f20-eb88-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудница британского журнала New Statesman Лиза Хейзлдайн рассказала читателям о страсти россиян к укропу. По её мнению, эта приправа повсеместно используется в русской кухне.

Жители западных стран сталкивались с укропом только в особенных блюдах, к которым относятся маринованные огурцы или лосось по-скандинавски. Россияне добавляют эту приправу в борщ, пельмени или оливье, что является «верхушкой айсберга», пишет Лиза Хейзлдайн.

По её мнению, эти блюда обладают «восточноевропейским вкусом», поэтому пользуются популярностью у россиян. Журналистка подчеркнула, что укроп может использоваться в России в самых неожиданных блюдах. Его можно найти в сыре, пицце, суши и жареном картофеле.

Хейзлдайн отмечает, что якобы российские космонавты просили доставить укроп на МКС, поскольку в России так любят эту приправу. Журналистка считает, что добавление укропа в разные блюда может положительно сказаться на его качестве, а также существенно испортить вкус блюд.

По её словам, в западном сегменте Интернета существуют группы, пользователи которых ищут укроп «в неожиданных местах», а также пытаются узнать, почему россияне так любят эту приправу, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни. Он особо выделил заливное, копчёную колбасу, сало, борщ, чёрный хлеб, тушёную говядину и пельмени.