Жорин рассказал, что грозит чиновнице за раздевание детей перед ОГЭ в КЧР Адвокат Жорин заявил, что чиновнице Минобрнауки грозит 12 лет за «раздевание детей» перед ОГЭ

Сергей Жорин / Фото Личный архив

Требования чиновницы Минобрнауки, просившей школьников в Карачаево-Черкесии раздеваться перед ОГЭ, являются незаконными, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что «квалификация этих действий зависит от ряда обстоятельств, в том числе от возраста учеников».

Вероятно, самое негативное, что может быть для этого преподавателя, это квалификация действий по ст. 135 УК РФ «Развратные действия». В случае если они совершены в отношении двух и более лиц — это ч. 3 ст. 135 УК РФ — наказание предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Важно напомнить, даже в случаях, когда досмотр является законным, он допускается только лишь лицом одного пола с тем, кого необходимо досмотреть. В данной ситуации однозначно действия выходят за рамки закона, а их квалификацию дадут правоохранительные органы, — подчеркнул Жорин.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что в Карачаево-Черкесии чиновница из Минобразования заставляла школьников снимать одежду перед сдачей ОГЭ. Таким образом она пыталась забрать у детей телефоны и шпаргалки. В прокуратуре КЧР проверяют данную информацию.

Женщина также отметила, что дети сдали накануне экзамена смартфоны, однако металлоискатели всё равно на что-то реагировали. Ошибка в работе сканера смутила проверяющую настолько, что она заставляла выпускниц поднимать юбки, снимать бюстгальтеры, а выпускников — расстёгивать рубашки. Заплаканные и испуганные ученики выбегали на улицу и отказывались сдавать экзамен. На место приехала министр образования КЧР Инна Кравченко, которая помогла ребятам попасть на экзамен.

Родители пострадавших школьников обратились в мэрию и прокуратуру. Какое наказание ждёт «ответственную» чиновницу, пока неизвестно.

Ранее жительница Новосибирска обвинила учителей одной из школ в травле сына. По словам женщины, она не сдала деньги в фонд класса, после чего преподаватели начали придираться к ученику и вынудили его уйти из учебного заведения.