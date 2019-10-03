Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Представитель «Российской Ассоциации Любителей Домашних Животных» Электрон Дементьев предоставил News.ru эксклюзивные данные о том, каких экзотические домашних зверей россияне заводят чаще всего.

Чаще всего дома у наших соотечественников живут декоративные крысы, хомяки, песчанки, иглистые и декоративные мыши, белки дегу, морские свинки, кролики, еноты, шиншиллы, ежи. Чуть реже встречаются змеи различных видов и цветовых вариаций, ящерицы, гекконы, кайманы.

За последние 10 лет приоритеты немного поменялись. Россияне чаще стали заводить мелких грызунов и реже — крупных зверей. Председатель ассоциации приводит пример — во второй половине нулевых годов была мода на минипигов (карликовых свиней — News.ru), сейчас она прошла.

Начались обманы. Люди покупали за большие деньги минипигов, когда он начинал расти, становилось понятно, что это обычная свинья. А продавца уже след простыл, — сообщил Электрон Дементьев.

Также в последние годы падает спрос на хорьков. Хотя ещё 10 лет назад этот зверь обитал в квартире у многих. Причины — сложность в содержании животного. Хорек часто может быть агрессивным и серьёзно покалечить хозяина. К тому же от животного идёт специфический запах.

Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков обозначил ещё одну тенденцию — в последние годы россияне в принципе чаще стали заводить экзотических животных. Если еще 15 лет назад, у абсолютного большинства жили собаки или кошки, то сейчас он уже не удивляется принесенной белке дегу или ежу. Иногда бывают совсем экзотические варианты.

Девушка прочитала произведение «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» и решила себе такое животное приобрести. Заказала ее прямо из Австралии. Животное оказалось милое, добродушное. Проблемы начинались, когда у собаки Динго начиналась течка. Она громила квартиру, царапала входную дверь выла по-волчьи и грызла все, что ей попадалось. Собаку пришлось стерилизовать, хотя у хозяйки были мысли разводить редкое животное. Евгений Цыпленков ветеринарный врач

Главная ошибка россиян в содержании экзотических домашних животных — незнание особенностей содержания конкретного вида. Ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов приводит пример — шиншиллы требуют тщательного ухода за зубами с применением дорогих средств. В дикой природе они грызут много древесины, а в домашних условиях животные лишены такой возможности. Многие не знают об этом. Хозяева понимают, что с животным что-то не в порядке, когда оно отказывается есть. Зубы стачиваются, и животное плохо принимает корм.

В преддверии Дня животных был проведён опрос среди владельцев питомцев в крупных городах России. Оказалось, что более 70% жителей российских городов считают своих питомцев полноправными членами семьи. В каждой второй российской семье живет то или иное животное. Более половины респондентов отмечают, что хорошо знают характер своего питомца и чувствуют перемены в его настроении. Особенно это актуально для владельцев в Москве и Санкт-Петербурге — так ответили более 60% респондентов.