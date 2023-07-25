Живодера из Омска приговорили к 14 годам тюрьмы за истязания детей СК РФ: в Омске к 14 годам тюрьмы приговорили истязавшего детей мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Омске вынес приговор 33-летнему Павлу Живодеру, который издевался над девятимесячным сыном сожительницы и надругался над четырехлетней сестрой мальчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года мужчина неоднократно избивал младенца, пока его матери не было дома. Он также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении сестры мальчика. Живодер свою вину признал частично.

Ранее Следственный комитет также опубликовал видео с признанием убийцы 16-летней девушки в городе Дивногорске Красноярского края. Девушка пропала в субботу, 22 июля, когда пошла гулять с подругой. Вечером домой она так и не вернулась. Вскоре ее тело обнаружили в лесополосе со следами насильственной смерти.

В ходе расследования правоохранители задержали 34-летнего жителя Дивногорска. Как показала молекулярно-генетическая экспертиза, его образец ДНК совпадает с биологическим материалом, найденным на месте преступления.