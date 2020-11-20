Жителю Татарстана дали 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей

https://static.news.ru/photo/a5976580-2b29-11eb-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Нижнекамска (Татарстан) суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. По версии следствия, он пытался подорвать железнодорожные пути в Тукаевском муниципальном районе республики.

Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов Р. Н. приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, — цитирует пресс-службу регионального УФСБ ТАСС.

В ведомстве добавили, что вердикт вступил в законную силу. Накануне Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным оперативников, он пытался передать ЦРУ США сведения о перспективных вооружениях Северного флота РФ. Ещенко работал в Североморске в организации, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В 2015–2017 годах он копировал документы, составляющие гостайну, для передачи информации иностранной спецслужбе в корыстных целях.

В начале 2019 года он установил контакт с сотрудниками ЦРУ, а в середине года попытался передать им секретные сведения и был задержан, считают в ФСБ. В суде Ещенко свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве начался суд над бывшим украинским футболистом Василием Василенко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, экс-спортсмен передавал украинским властям сведения, составляющие государственную тайну. В силу специфики обвинения подробности дела не разглашаются.