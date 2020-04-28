Жителю Москвы выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за брата-близнеца

Начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Дачников сообщил о новом штрафе за нарушение самоизоляции. Его получил житель столицы. Однако порядок нарушил брат-близнец последнего.
По словам Дачникова, мужчина сможет в досудебном порядке обратиться в Объединение административно-технических инспекций. Штраф будет отменён при предоставлении надлежащих доказательств.
Как ранее информировал NEWS.ru, в Москве нарушителей режима самоизоляции будут ловить контролёры. Информацию о пассажирах они будут передавать в полицию. На сегодняшний день для этих целей уже задействовано 250 контролёров.
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