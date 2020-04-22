Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать медицинские маски

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Медицинские маски начали бесплатно раздавать сотрудники ГИБДД на постах проверки QR-кодов в Московской области в целях защиты от коронавируса.

Маски можно получить и у волонтёров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у больниц и супермаркетов, — сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Отмечается, что такое решение принял губернатор области Андрей Воробьёв. На данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых — две медицинские маски.

Средства защиты уже могут получить жители Химок, Одинцово, Долгопрудного, Реутова, Домодедово. В ближайшее дни маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв своим распоряжением ввёл в регионе дополнительные меры, которые должны остановить распространение коронавируса. Жителям Подмосковья разрешается покидать свои дома только для обращения за экстренной медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, при необходимости поехать на работу, выйти в магазин за продуктами, товарами первой необходимости, сходить в банк и салон связи. Также позволяются поездки на такси, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Власти Московской области прогнозируют положительную динамику от введения режима самоизоляции в течение ближайших трёх недель. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.