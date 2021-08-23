Жителя Томской области посадили на цепь за долги

В Томской области полиция задержала двоих местных жителей за то, что они посадили на цепь третьего якобы за долги. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в деревне Тиндерлинка Первомайского района. Двое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, незаконно лишили свободы жителя соседнего села. В гараже принадлежащего одному из них фермерского хозяйства они посадили его на цепь, которая была приварена к наковальне.

Некоторое время спустя мужчине удалось освободиться, после он вернулся домой и пожаловался в полицию. В течение суток злоумышленников задержали.

Один из них дал признательные показания, пояснив, что заковали мужчину, чтобы он отработал имевшийся у него долг. Второй задержанный свою вину признавать отказался.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти накопил долг по выплатам на содержание несовершеннолетней дочери в размере 220 тысяч рублей. Его привлекли сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности. Суд приговорил его к пяти месяцам колонии строгого режима.