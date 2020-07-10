Жительницу Москвы оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/91c1b2fe-c2b5-11ea-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное Главное контрольное управление выписало серию штрафов жительнице Москвы Олесе Сазыкиной. Однако она отрицает свою вину и говорит о том, что использовала для поездок специальные пропуска.

Я делала пропуск по своим нуждам. Меня не останавливали и штрафы не выписывали, — цитирует её «Ридус».

По словам «нарушительницы», в разгар пандемии коронавируса она периодически посещала врача-аллерголога. Для этого она установила на смартфон сервис «Социальный мониторинг». Также Сазыкина использовала цифровые пропуска.

Мне сказали, надо ехать к тем, кто выписывал штрафы, собрать все бумаги, включая справку, что вы не носитель этой болезни, и решать. А так, сказали, в сентябре-октябре нагрянет судебный пристав. Или подавать в суд, — добавила она.

Приложение «Социальный мониторинг» было разработано для контроля горожан во время пандемии коронавируса. Однако его до конца не доработали. Из-за этого постоянно возникали сбои и ошибки. Так, штрафы получили прикованная к постели женщина-инвалид, здоровая беременная женщина и люди, которые просто выходили на балкон.

NEWS.ru писал ранее, что штраф в четыре тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».