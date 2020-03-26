https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Липчанка заплатит штраф в 15 тысяч рублей за распространение ложных слухов о коронавирусе. Женщина в родительском чате WhatsApp написала, что областное правительство якобы скрывает реальное количество заболевших.

В суде 29-летняя липчанка рассказала, что в группе мессенджера увидела три сообщения одного из пользователей по теме заболевания, которые скопировала и выложила в чат, сообщает пресс-служба администрации области.

Женщиной заинтересовалась прокуратура, которая передала дело в суд. Судья вынес постановление о штрафе на основании статьи Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Университет Джонса Хопкинса сообщил новые статистические данные по распространению коронавируса. По его данным, в мире от COVID-19 скончались 20 550 человек. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.