Жители РФ рассказали, какие подарки хотят на Новый год

https://static.news.ru/photo/7f512006-428e-11eb-8a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Россияне хотят получить на Новый год в подарок деньги — большинство жителей РФ считает, что именно таким должен быть лучший подарок. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования.

В опросе приняли участие члены сообществ в соцсетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5% респондентов, ответили: «деньги». На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%), — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 63% респондентов подтвердили, что получают в подарок наличные, на которые впоследствии могут купить себе что захотят. Ещё 22% опрошенных рассказывают о получении полезных подарков. 14% привыкли к подаркам «для души», а ещё 2% рассказали о подарочных картах или сертификатах.

При этом далеко не все опрошенные сами дарят деньги — таких людей оказалось 27%. Наиболее популярными являются здесь подарки, которые, по мнению респондентов, их близкие или друзья не могут позволить себе сами и которым будут искренне рады. 20% участников опроса не испытывают сложностей с выбором подарка, поскольку дарят то, что ранее заказал сам получатель. 10,5% опрошенных предпочитают дарить то, что, по их мнению, может быть полезным в быту. 4% считают правильным покупать подарок вместе с его получателем. 3% дарят сертификаты или предоплаченные банковские карты.

Помимо этого, участники опроса в свободной форме рассказали о самых запоминающихся подарках, которые они получали. Так, кому-то дарили автомобили или гаджеты последних моделей, кто-то получал 101 розу или билеты в театр, а кто-то дарил самому себе поездку в Турцию.

Как ранее писал NEWS.ru, среди жителей России 34% признались, что склонны передаривать подарки, при этом 31% делают это время от времени, а 3% — всегда. Большинство граждан (54%) всё же предпочитает оставлять подарки себе.