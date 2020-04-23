Жители Петербурга подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом

В Санкт-Петербурге более 20 человек подали коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городских властей, установивших из-за коронавируса ограничения для местных жителей.
По словам юристов, которые представляют истцов, суть иска сводится к правовой неопределённости, возникшей при введении таких ограничений.
Как отметил адвокат Иван Павлов, их цель не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер, привести уже введённые меры в соответствие с российским законодательством.
Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима — ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима, — сказал он «Интерфаксу».
Авторы иска отмечают, что власти города ввели запреты, которые лишили граждан ряда прав. Однако таких полномочий у правительства нет, поскольку перечисленные в иске ограничения прав граждан могут вводиться при режимах чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не при режиме самоизоляции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим.