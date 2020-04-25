Индекс самоизоляции: жители Москвы предпочли остаться дома

https://static.news.ru/photo/2e85b196-8790-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Большинство москвичей придерживаются режима самоизоляции и остаются дома. Таковы данные индекса самоизоляции от компании «Яндекс».

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 10:00 составлял 4,1. Из статистики следует, что «на улице почти никого».

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 — уровень самоизоляции низкий, и на улицах много людей, а 5 — уровень изоляции высокий.

Как уточняется в системе, в стандартный воскресный день в это же время средний уровень активности людей равнялся 3,1.

Днём ранее в это же время показатель был примерно таким же, однако к середине дня, как писал NEWS.ru, он снизился до 3,7 — в градации «Яндекса» это обозначено как «на улице много людей».

До 1 мая в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции.