Жители 16 регионов России столкнутся с опасной погодой до конца ноября Вильфанд: в Белгородской и Воронежской областях ожидаются сильные осадки и ветер

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Сильные осадки и ветер ожидаются в Белгородской, Воронежской, Новосибирской, Томской областях, Краснодарском крае, Крыму и в ряде других регионов в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода будет потенциально опасна, особенно в Крыму — под угрозой жизнедеятельность региона.

В ближайшие дни серьезная непогода будет продолжаться в Краснодарском крае — сильный дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с. В Крыму по-настоящему опасные метрологические явления, которые угрожают жизнедеятельности региона. Прогнозируются очень сильный дождь, ветер 30-35 м/с. Очень сложная погода в связи с сильным ветром будет и на Азовском море, где порывы будут до 25-28 м/с. Еще в одном регионе прогнозируется сложный ветровой режим. В Иркутской области его порывы будут достигать 28 м/с, а на самом Байкале — 32-37 м/с. Это все потенциально опасные явления, — сообщил он.

Также 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с и более, местами сильный снег, гололед. 20 ноября в этих регионах температура понизится сразу на 10-15 градусов. В Кемеровской, Новосибирской областях будут сильные дожди и мокрый снег, переходящий в снег, гололед, метель и ветер скоростью до 18-23 м/с, а в Томской области — сильные осадки, гололед и ветер до 25 м/с. Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет циклон, а за ним — снегопады, метели и снежные заносы. В Камчатском крае прогнозируются сильные осадки, метель и порывы ветра до 30 м/с на побережье с 19 по 21 ноября, такая же картина будет наблюдаться и в Чукотском автономном округе, предупредил метеоролог.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что на следующей неделе в южных регионах может быть похолодание в ночные часы до небольших отрицательных температурных значений. Такая погода будет наблюдаться в Ставропольском крае, на нижней Волге и севере Краснодарского края. В целом, резюмировал метеоролог, погода будет неустойчивой и «дерганой» — два дня с осадками, потом без. А вот в Москву и Санкт-Петербург уже пришла метеорологическая зима — жителей предупредили, что на водоемах начала формироваться устойчивая ледяная корка.